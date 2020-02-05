Суд рассмотрит ходатайство Сергея Рубакова об УДО

На четверг, 6 февраля, в Куйбышевском районном суде Самары назначено рассмотрение ходатайства экс-начальника департамента градостроительства Самары Сергея Рубакова об УДО. Об этом сообщают в суде.

Напомним, приговор Сергею Рубакову огласили 11 сентября 2018 года. За посредничество во взяточничестве и крупное мошенничество его приговорили к четырем годам в колонии и штрафу 17,5 млн рублей.

Рубаков был посредником между директором ГУП "Стройконтроль" Реналем Мязитовым, которого силовики заподозрили в мошенничестве, и сотрудником регионального УФСБ Максимом Докучаевым. Позже Докучаев сам отправился в колонию, а Мязитов покинул пост.

Кроме того, по версии обвинения, Рубаков получил от директора ООО "Квартал" Алексея Пискунова 5 млн руб. за изменение техусловий подключения к ливневке жилого комплекса на ул. Водников. Но при этом Рубаков не имел реальной возможности помочь в этом.

Экс-начальник департамента градостроительства Самары отбывает наказание в ИК-5. 9 декабря в суд Куйбышевского района поступило его ходатайство об УДО. Заседание назначили на 21 января, но рассмотрение ходатайства отложили и перенесли на 6 февраля.