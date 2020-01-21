Суд отложил рассмотрение ходатайства Сергея Рубакова об УДО

Суд Куйбышевского района Самары под председательством судьи Ольги Прохоровой отложил на 14:00 6 февраля рассмотрение ходатайства экс-начальника департамента градостроительства Самары Сергея Рубакова об УДО. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Приговор Сергею Рубакову огласили 11 сентября 2018 года. За посредничество во взяточничестве и крупное мошенничество его приговорили к четырем годам колонии и штрафу 17,5 млн рублей.

Суд посчитал доказанным, что Рубаков был посредником между директором ГУП "Стройконтроль" Реналем Мязитовым, которого силовики заподозрили в мошенничестве, и сотрудником регионального УФСБ Максимом Докучаевым. Однако Докучаев сам отправился в колонию на два года, а Мязитов покинул пост.

Кроме того, по версии следствия, Рубаков получил от директора ООО "Квартал" Алексея Пискунова 5 млн рублей. Предприниматель хотел изменить техусловия подключения к ливневке жилого комплекса на ул. Водников. Однако, Рубаков не имел возможности помочь в этом.

Экс-начальник департамента градостроительства Самары отбывает наказание в ИК-5. 9 декабря в суд Куйбышевского района поступило его ходатайство об УДО. Заседание назначили на 21 января, но сегодня отложили.