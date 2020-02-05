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Суды Происшествия

Мужчина, похитивший инвалида для попрошайничества, отправится в колонию

ТОЛЬЯТТИ. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Автозаводский райсуд Тольятти рассмотрел уголовное дело двух жителей Чапаевска, которых обвиняли в похищении человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В 17 квартале Автозаводского района злоумышленники выследили инвалида после ампутации обеих ног. Угрожая расправой, они насильно усадили мужчину в автомобиль и поехали в Чапаевск, где планировали заставить тольяттинца "работать" попрошайкой.

Обвиняемые не признали вину.

Одному из преступников суд назначил шесть лет лишения своды в колонии строгого режима. В отношении второго уголовное дело прекратили в связи с его смертью.

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