Мужчина, похитивший инвалида для попрошайничества, отправится в колонию

Автозаводский райсуд Тольятти рассмотрел уголовное дело двух жителей Чапаевска, которых обвиняли в похищении человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В 17 квартале Автозаводского района злоумышленники выследили инвалида после ампутации обеих ног. Угрожая расправой, они насильно усадили мужчину в автомобиль и поехали в Чапаевск, где планировали заставить тольяттинца "работать" попрошайкой.

Обвиняемые не признали вину.

Одному из преступников суд назначил шесть лет лишения своды в колонии строгого режима. В отношении второго уголовное дело прекратили в связи с его смертью.