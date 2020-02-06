Балет "Три маски короля" покажут в Москве

С 22 по 29 февраля в Москве пройдет Фестиваль Будущего Театра, в котором примет участие Самарский театр оперы и балета.

В программе фестиваля — более 60 мероприятий: спектакли, лекции, мастер-классы, читки, дискуссии, круглые столы. В афише десять спектаклей из Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Самары и других городов России.

24 февраля в 19:30 на основной сцене МХАТ им. Горького Самарский академический театр оперы и балета представит спектакль "Три маски короля" — балет-притчу Юрия Смекалова на музыку Михаила Крылова. Автор идеи — Вячеслав Заренков. Дирижер-постановщик — художественный руководитель и главный дирижер САТОБ Евгений Хохлов.