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Преступления Происшествия

Пьяный самарец угнал иномарку, пока ее хозяин чистил место для парковки

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре задержали ранее судимого 39-летнего местного жителя, подозреваемого в угоне автомобиля, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В дежурную часть полиции в Промышленном районе областного центра поступила информация, что во двор дома №45 по ул. Запорожская приехал автомобиль, у водителя которого имеются явные признаки опьянения.

Прибывшие госавтоинспекторы отстранили задержанного от управления и предложили пройти освидетельствование. В результате подтвердилось, что мужчина находится в состоянии опьянения, после чего в отношении него был составлен административный материал, предусмотренный ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ.

Сверив данные автомобиля, на котором передвигался нарушитель, сотрудники полиции установили, что он был похищен у пенсионера от дома №64 по ул. Фадеева незадолго до этого.

Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Автомобиль возвращен владельцу. Как пояснил потерпевший, в момент хищения машина была заведена, ключи были в замке зажигания, а он сам чистил парковочное место. Догнать угонщика пенсионер не пытался в силу физического состояния.

В настоящий момент дознавателем отдела дознания отдела полиции № 2 Управления МВД России по г. Самаре в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления,  предусмотренного ч. 1 ст. 166 "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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