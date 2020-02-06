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Театр Культура

Зрители САТОБа смогут выиграть призы на "Неделе любви"

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В антрактах спектаклей "Недели любви" все зрители Самарского театра оперы и балета получат возможность выиграть приятные призы. Среди них - романтический ужин от Галереи ресторанов 7 авеню, модная женская укладка от Екатерины Вечкановой, вкуснейший торт от Carrie - или пригласительные в театр оперы и балета.

Фото: предоставлено Самарским театром оперы и балета

14 февраля - балет "Ромео и Джульетта" Сергея Прокофьева о первой и единственной любви, что сильнее семейной вражды и самой смерти.

15 февраля - опера Жоржа Бизе "Кармен": благонравный сержант теряет голову от роковой цыганки, а она - от непобедимого тореадора.

16 февраля - балет "Корсар" Адольфа Адана: отважный флибустьер готов на все, чтобы спасти свою возлюбленную от участи гаремной невольницы. 

Билеты на спектакли Недели любви в продаже в кассах и онлайн.

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