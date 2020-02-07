Следователи начали проверку из-за найденного тела мужчины после пожара в троллейбусе

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По факту обнаружения останков мужчины после пожара в троллейбусе на ул. Чкалова в Самаре начата доследственная проверка. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.