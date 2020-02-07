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Пожары Происшествия

Следователи начали проверку из-за найденного тела мужчины после пожара в троллейбусе

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По факту обнаружения останков мужчины после пожара в троллейбусе на ул. Чкалова в Самаре начата доследственная проверка. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, 6 февраля, около 6:21 загорелась обшивка салона троллейбуса в депо.

Возгорание ликвидировали до прибытия пожарных. В троллейбусе обнаружили тело 45-летнего мужчины.

Как пояснили в СУ СК РФ по Самарской области, погибшим является сотрудник депо.

"Причины происшествия будут понятны после получения результатов исследования тела", — пояснили в следственном ведомстве. По окончании доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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