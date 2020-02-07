Следователи начали проверку из-за найденного тела мужчины после пожара в троллейбусе

По факту обнаружения останков мужчины после пожара в троллейбусе на ул. Чкалова в Самаре начата доследственная проверка. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.
Напомним, 6 февраля, около 6:21 загорелась обшивка салона троллейбуса в депо.
Возгорание ликвидировали до прибытия пожарных. В троллейбусе обнаружили тело 45-летнего мужчины.
Как пояснили в СУ СК РФ по Самарской области, погибшим является сотрудник депо.
"Причины происшествия будут понятны после получения результатов исследования тела", — пояснили в следственном ведомстве. По окончании доследственной проверки будет принято процессуальное решение.