В музее им. Алабина расскажут о свадебных традициях народов Самарской области

В музее им. Алабина (Самара, ул. Ленинская, 142) 13 февраля, в 19:00, состоится встреча "Свадебные традиции и обряды" (16+).

Встреча предваряет празднование Дня влюбленных в музее и включает тематическую лекцию и мастер-класс. Лекция расскажет об особенностях сватовства, смотрин, выкупа, о послесвадебных обрядах народов Самарской области: русских, чувашей, мордвы и татар.

Традиции празднования свадьбы у народов Самарского края разнообразны. В культуре любого этноса свадьба отличалась большим обилием обрядов. Они часто носили особый "магический" характер. Их проводили, чтобы у молодой семьи была счастливая жизнь, здоровье и богатство. Обряды были направлены и на защиту молодой семьи от злых сил.

По окончании лекции пройдет мастер-класс по изготовлению авторской сюжетной открытки.

Цена билетов: взрослые — 230 руб., дети, студенты, пенсионеры — 180 рублей.

Лекция и мастер-класс проходят в рамках выставки "Хлебосольная встреча", которая рассказывает о культуре питания народов Самарского края.