В Самаре пострадал пассажир такси, столкнувшегося с трамваем

В пятницу, 7 февраля, около 17:00, на перекрестке улиц Советской и Енисейской в Самаре, по предварительным данным, водитель такси не уступил дорогу трамваю и столкнулся с ним. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В аварии пострадал пассажир такси. Ему оказывали медицинскую помощь, решается вопрос о его госпитализации.
В пресс-службе областного ГУ МВД сообщают, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают водителей быть внимательнее, учитывать погоду и дорожную обстановку.