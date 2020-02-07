В Самаре пострадал пассажир такси, столкнувшегося с трамваем

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В пятницу, 7 февраля, около 17:00, на перекрестке улиц Советской и Енисейской в Самаре, по предварительным данным, водитель такси не уступил дорогу трамваю и столкнулся с ним. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.