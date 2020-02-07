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ДТП Происшествия

В Самаре пострадал пассажир такси, столкнувшегося с трамваем

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 7 февраля, около 17:00, на перекрестке улиц Советской и Енисейской в Самаре, по предварительным данным, водитель такси не уступил дорогу трамваю и столкнулся с ним. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В аварии пострадал пассажир такси. Ему оказывали медицинскую помощь, решается вопрос о его госпитализации.

В пресс-службе областного ГУ МВД сообщают, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают водителей быть внимательнее, учитывать погоду и дорожную обстановку.

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