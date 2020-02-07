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Происшествия

Установлена причина появления запаха дыма в ТЦ "Аврора"

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 7 февраля, при обследовании здания ТЦ "Аврора Молл" пожарные установили, что причиной появления запаха дыма на нулевом этаже было короткое замыкание вентилятора во временной вентиляционной системе без последующего горения. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, пожарная сигнализация сработала в ТЦ "Аврора Молл" в 13:44. На нулевом этаже был слабый запах дыма. Из ТЦ эвакуировали 300 человек.

Погибших и пострадавших нет.

В поисках источника запаха дыма пожарные длительное время обследовали помещения торгового центра. Когда стало ясно, что опасности для людей нет, пожарные уехали.

Сейчас ТЦ работает в штатном режиме.

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