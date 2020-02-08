Росгвардейцы задержали магазинного вора в Тольятти

В Тольятти экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал подозреваемого в магазинной краже. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Автозаводском районе сотрудники вневедомственной охраны около 3:30 проезжали по Приморскому бульвару и увидели у супермаркета автомобиль ЧОО. В этот момент неизвестный мужчина пытался скрыться от охранников. Патрульные задержали беглеца.

Оказалось, что 42-летний тольяттинец взломал входную дверь, проник в магазин и похитил товар. В итоге в отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража").