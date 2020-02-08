16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Четырех самарцев обвиняют в организации незаконного пребывания в РФ 700 мигрантов Подозреваемого в убийстве тольяттинца Ильи Тягуна отправили под стражу В Самаре руководитель организации, обвиняемый в невыплате зарплаты, предстанет перед судом Замглавы Кинельского района подозревают в получении взятки Задержан подозреваемый в убийстве тольяттинца Ильи Тягуна

Преступления Происшествия

Росгвардейцы задержали магазинного вора в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 40
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Тольятти экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал подозреваемого в магазинной краже. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Автозаводском районе сотрудники вневедомственной охраны около 3:30 проезжали по Приморскому бульвару и увидели у супермаркета автомобиль ЧОО. В этот момент неизвестный мужчина пытался скрыться от охранников. Патрульные задержали беглеца.

Оказалось, что 42-летний тольяттинец взломал входную дверь, проник в магазин и похитил товар. В итоге в отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража").

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1