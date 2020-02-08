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Преступления Происшествия

В Тольятти задержали парня с поддельными водительскими правами

ТОЛЬЯТТИ. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти на КПП "Рубеж" сотрудники ДПС задержали молодого человека с поддельными водительскими правами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Инспекторы за нарушение ПДД остановили Volvo. Водительское удостоверение, которое предъявил находившийся за рулем 22-летний житель одной из соседних республик, показалось правоохранителям сомнительным. Экспертиза подтвердила несоответствие требованиям, предъявляемым к этому виду документов.

В отношении автомобилиста возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов").

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