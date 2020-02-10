В рамках банкротства "Газбанка" продаются украшения и ордена на 10 млн рублей

Конкурсный управляющий лишенного лицензии и банкротящегося АО КБ "Газбанк" — Агентство по страхованию вкладов (АСВ) — выставил на продажу украшения и ордена в общей сложности на сумму свыше 10 млн рублей.

Так, продаются, например, колье общим весом 31,15 г из белого золота с бриллиантами и сапфирами (643,8 тыс. руб.), комплект, состоящий из кольца и сережек Chopard (843,7 тыс. руб.), двое часов Chopard (1,29 млн и 1,78 млн).

Ордена "Во славу и процветания России" выставлены отдельным лотом за 1,6 млн рублей.

Напомним, "Газбанк" был признан банкротом в августе 2018 года. По состоянию на 1 января 2020 г. размер установленных требований кредиторов составляет 20,5 млрд рублей. Ранее временная администрация сообщала, что оценивает стоимость активов финансовой организации в сумму, не превышающую 17,4 млрд рублей.

В сентябре 2018 г. временная администрация банка передала в МВД РФ сведения, касающиеся причинения Газбанку ущерба в результате вывода активов на сумму "не менее" 7,02 млрд рублей. В феврале текущего года ГУ МВД России по Самарской области было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).