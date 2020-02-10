16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В театре оперы и балета поставят "Оперу о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем" Зрители САТОБа смогут выиграть призы на "Неделе любви" Балет "Три маски короля" покажут в Москве В Самарском театре драмы готовят премьеру "Семью восемь" В ОДО покажут спектакль "Вход только для женщин"

Театр Культура

В театре оперы и балета поставят "Оперу о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем"

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 26
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На Малой сцене в самарском театре оперы и балета поставят "Оперу о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем". Первый показ — 5 марта, второй — 24 марта.

"Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем" написал Николай Васильевич Гоголь в 1834 году. А в 1973 г. повествование о тяжбе двух малороссийских помещиков вокруг пустяковой ссоры сконцентрировал в короткую одноактную оперу петербургский композитор Геннадий Банщиков.

Главной темой оперы Геннадий Банщиков сделал знаменитую песню "Дивлюсь я на небо та й думку гадаю…" на стихи Михаила Петренко и музыку Людмилы Александровой. Премьера состоялась 4 августа 1973 г. в Мариинском театре.

Свою оперу Банщиков посвятил композитору Рихарду Штраусу. Оркестровое богатство и пафос в ней нужны с одной целью — показать, в полном соответствии с духом гоголевской сатиры, какими масштабными могут быть для людей самые мелочные их страсти.

В "Опере о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем" два персонажа — тенор (партию готовят Дмитрий Крыжский и Анатолий Невдах) и бас (партию готовят Андрей Антонов, Степан Волков и Георгий Шагалов).

Режиссер-постановщик спектакля — Оксана Штанина. Музыкальный руководитель, дирижер-постановщик — художественный руководитель театра Евгений Хохлов. Художник-постановщик — Александр Пырялин. Художник по свету — Эмиль Авраменко.

"Опера о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем" станет частью вечера одноактных опер, в другом отделении которого будет идти опера Сергея Кортеса "Медведь".

Гид потребителя

Фото на сайте

В СамАрте состоялась премьера "Трехгрошовой оперы"

В СамАрте состоялась премьера "Трехгрошовой оперы"

Как создают костюмы для премьеры балета "Наяда и рыбак" в Театре оперы и балета

Как создают костюмы для премьеры балета "Наяда и рыбак" в Театре оперы и балета

Юные актеры показали мюзикл на фестивале "Театральное Приволжье"

Юные актеры показали мюзикл на фестивале "Театральное Приволжье"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1