В театре оперы и балета поставят "Оперу о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем"

На Малой сцене в самарском театре оперы и балета поставят "Оперу о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем". Первый показ — 5 марта, второй — 24 марта.

"Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем" написал Николай Васильевич Гоголь в 1834 году. А в 1973 г. повествование о тяжбе двух малороссийских помещиков вокруг пустяковой ссоры сконцентрировал в короткую одноактную оперу петербургский композитор Геннадий Банщиков.

Главной темой оперы Геннадий Банщиков сделал знаменитую песню "Дивлюсь я на небо та й думку гадаю…" на стихи Михаила Петренко и музыку Людмилы Александровой. Премьера состоялась 4 августа 1973 г. в Мариинском театре.

Свою оперу Банщиков посвятил композитору Рихарду Штраусу. Оркестровое богатство и пафос в ней нужны с одной целью — показать, в полном соответствии с духом гоголевской сатиры, какими масштабными могут быть для людей самые мелочные их страсти.

В "Опере о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем" два персонажа — тенор (партию готовят Дмитрий Крыжский и Анатолий Невдах) и бас (партию готовят Андрей Антонов, Степан Волков и Георгий Шагалов).

Режиссер-постановщик спектакля — Оксана Штанина. Музыкальный руководитель, дирижер-постановщик — художественный руководитель театра Евгений Хохлов. Художник-постановщик — Александр Пырялин. Художник по свету — Эмиль Авраменко.

"Опера о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем" станет частью вечера одноактных опер, в другом отделении которого будет идти опера Сергея Кортеса "Медведь".