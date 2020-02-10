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Защита пенсионерки, "подарившей" Минобороны квартиру, не смогла добиться оправдания Жителя с. Борское осудили за растление дочери Дмитрию Сазонову запросили 14 лет колонии Суд одобрил УДО Сергею Рубакову Имел право на все: экс-директор СОФПИЖС уверен, что закона не нарушал

Суды Происшествия

Защита пенсионерки, "подарившей" Минобороны квартиру, не смогла добиться оправдания

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Апелляционная коллегия Самарского областного суда вынесла постановление об изменении приговора Самарского районного суда в отношении 64-летней пенсионерки Ольги Казанковой, которая была приговорена к трем с половиной годам колонии за покушение на мошенничество.

Напомним, в 2006 г. Казанкова передала свою однокомнатную "хрущевку" на ул. Гагарина увольнявшейся в запас военнослужащей, получив взамен от Минобороны аналогичное жилье в новостройке. В 2014 г. передачу ей жилья посчитали незаконной и осудили за мошенничество условно.

Женщина попыталась вернуть себе отнятую квартиру и вновь попала под уголовное преследование.

В январе 2019 г. она, получив наказание в виде реального срока лишения свободы, была арестована в зале суда.

Пока дело ходило по инстанциям, пенсионерка провела несколько месяцев в следственном изоляторе, откуда ее дважды освобождали под подписку о невыезде. В результате с третьего раза коллегия судей пришла к решению заменить Казанковой реальный срок на условный.

По словам общественного защитника осужденной Александра Терещенко, родственники его подзащитной не намерены подавать кассационную жалобу, так как считают, что такой длительной судебной эпопеи женщина уже не выдержит. И, скорее всего, о квартире, "подаренной" ею Министерству обороны, пока придется забыть.

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