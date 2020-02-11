В Арбитражный суд Самарской области ищут зампредседателя

Высшая квалификационная коллегия судей объявила об открытии вакансии заместителя председателя Арбитражного суда Самарской области. Вероятно, речь о вакансии, освободившейся в августе 2019 г. после ухода в почетную отставку занимавшей ее Марины Егоровой.

Напомним, Марина Егорова работала в Арбитражном суде Самарской области более 26 лет, из которых 12 лет — в должности заместителя председателя суда.

В настоящее время в суде трудятся два заместителя председателя — Яков Львов и Лидия Кулешова. Оба они занимают эти посты с 2015 года.