В "Новом пространстве" откроется выставка "Поле действия"

В галерее "Новое пространство" СОУНБ (пр. Ленина, 14а) 19 февраля в 18:00 откроется международная выставка "Поле действия". Это первый совместный проект Средневолжского филиала ГЦСИ в составе Государственного музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина и галереи "Новое пространство".

"Поле действия" представляет координаты визуального искусства, сложившегося в Самаре с середины 1990-х годов и неожиданно высветившего особый уровень плотности жизни. На выставке представят живопись, графику, видео и объекты художников из разных стран, с творчеством которых самарские зрители уже знакомились благодаря проектам "Ширяевская биеннале", "Экология восприятия", "ВолгаНоль", "Открытые пространства", "Сквозь форму" и другим.

В галерее "Новое пространство" представят художников: Рустам Хальфин (Казахстан), Владимир Немухин (Россия - Германия), Франциско Инфанте (Россия), Юрий Гобанов (Россия), Анна Резванова (Россия), Ханнс-Михаель Руппрехтер (Германия), Густав Хелберг (Швеция), Герд Видмаер (Германия), Рюдигер Шескаг (Германия), Мари Картау (Эстония), Йоаким Форсгрин (Швеция), Микаеэль Горальски (Швеция), Владимир Логутов (Россия), Сергей Баландин (Россия), Неля Коржова (Россия), Роман Коржов (Россия), Дарья Емельянова (Россия), Дмитрий Кадынцев (Россия), Михаил Горелов (Россия), Максим Шабалин (Россия), Анна Коржова (Россия), группа AES (Россия - Америка), группа "Тимофеева и Врубель" (Россия - Германия), группа ПРОВМЫЗА (Россия), Светлана Хегер (Швеция), Денис Делвер (Швеция), Луиза Дегенер (Голландия), Дав Малдер (Голландия), Йонас Вестлунг (Швеция), Валерий Айзенберг (Россия).

Кураторы - Неля Коржова, Роман Коржов.

Центральной работой выставки выбрана работа Рустама Хальфина 1994 г. "Из-за холста". На обороте снизу можно прочитать второе название - "Поле зрения". Желтый круг на белом фоне с вмонтированным в центр биноклем обращен к зрителю.

Посетить выставку можно будет с 19 февраля до 21 марта. Вход свободный.