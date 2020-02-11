В Самаре почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей

В Самаре в преддверии Дня памяти сотрудников органов внутренних дел Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей, состоялось открытие обновленной мемориальной доски на здании школы № 21 в память о милиционере мотомехдивизиона УВД Анатолии Силаеве.

В 1971 году, задерживая двух вооруженных преступников, рядовой милиции Анатолий Силаев погиб. Посмертно милиционер был награжден орденом Красной Звезды. Его имя навечно занесено в список подразделения, где он проходил службу.

На улице, названной именем Анатолия Силаева находится школа № 21, где учился герой. В её музее открыта экспозиция в память о погибшем милиционере.

На торжественном мероприятии по открытию мемориальной доски в память о рядовом милиции Анатолии Силаеве к собравшимся обратился начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников.

Генерал-лейтенант полиции отметил, что это мероприятие дань памяти и уважения героям. Сотрудники полиции (милиции) не считаясь с угрозой для жизни и здоровья всегда были и будут готовы придти первыми на помощь гражданам.

Председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Александр Шахов подчеркнул, что такие мероприятия нужны не только для близких и родственников погибших боевых товарищей, но и для тех кто только готовиться стать сотрудником органов внутренних дел.

Под звуки оркестра Культурного центра ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников, Александр Шахов и первый заместитель Главы городского округа Самара Владимир Василенко торжественно открыли мемориальную доску.

Присутствующие на мероприятии сотрудники и ветераны МВД, кадеты Самарского кадетского корпуса МВД России, педагогический коллектив и ученики школы № 21, а также жители района возложили цветы и почтили память погибшего милиционера.

В 2014 году решением Самарской Губернской Думы установлена памятная дата — 10 февраля "День памяти сотрудников органов внутренних Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей". И вот в этот день на Мемориальном комплексе на улице Куйбышева, 42 по давно сложившейся традиции почтить память тех, кто добросовестно и до конца исполнял свой долг, собрались родственники погибших, друзья, знакомые и просто неравнодушные люди. Этот комплекс дань уважения не только погибшим при исполнении служебных обязанностей, но и воинам — сотрудникам органов внутренних дел Самарской области, не вернувшимся с полей Великой Отечественной войны.

Начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Александр Винников, руководители законодательной и исполнительной власти, правоохранительных органов и силовых структур губернии, представители Общественного совета при региональном МВД, ветераны, родные, близкие, жители и гости города почтили память погибших сотрудников, возложив цветы к Вечному огню. В храме-часовне Святого Александра Невского прошла панихида по погибшим сотрудникам.

Специально организованный транспорт доставил родственников и сослуживцев погибших на кладбище "Рубежное". Собравшиеся оставили на могилах красные гвоздики и почтили минутой молчания память своих коллег, родных и близких.

Память о героях всегда будет жить в наших сердцах.