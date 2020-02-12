Истории реальных людей из Самары станут частью международного театрального проекта

16 февраля, в 16:00, в кофейне White cup покажут спектакль "Как я выжил" (16+).

Он станет частью международного проекта "Город. Разговоры", придуманного режиссером Борисом Павловичем (копродукция Фонда "Альма Матер" и театральных деятелей и компаний на местах). 16 февраля спектакли пройдут одновременно в 18 городах России, Белоруссии и Казахстана. На многих площадках спектакли начнутся в 15:00 по московскому времени, одновременно с петербургскими.

В Самаре проектом занимаются актеры и режиссеры "СамАрта" Алексей Елхимов и Дмитрий Добряков и куратор инклюзивных проектов театра Екатерина Аверьянова.

В проекте "Город. Разговоры" зрители слушают настоящие истории реальных людей. В Самаре о том, как они выживали, расскажут музыкант Владимир Елизаров бизнесмен Сергей Пушкин и директор школы Ольга Сташкевич.

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