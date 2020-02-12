16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Истории реальных людей из Самары станут частью международного театрального проекта В театре оперы и балета поставят "Оперу о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем" Зрители САТОБа смогут выиграть призы на "Неделе любви" Балет "Три маски короля" покажут в Москве В Самарском театре драмы готовят премьеру "Семью восемь"

Театр Культура

Истории реальных людей из Самары станут частью международного театрального проекта

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 38
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

16 февраля, в 16:00, в кофейне White cup покажут спектакль "Как я выжил" (16+).

Он станет частью международного проекта "Город. Разговоры", придуманного режиссером Борисом Павловичем (копродукция Фонда "Альма Матер" и театральных деятелей и компаний на местах). 16 февраля спектакли пройдут одновременно в 18 городах России, Белоруссии и Казахстана. На многих площадках спектакли начнутся в 15:00 по московскому времени, одновременно с петербургскими.

В Самаре проектом занимаются актеры и режиссеры "СамАрта" Алексей Елхимов и Дмитрий Добряков и куратор инклюзивных проектов театра Екатерина Аверьянова.

В проекте "Город. Разговоры" зрители слушают настоящие истории реальных людей. В Самаре о том, как они выживали, расскажут музыкант Владимир Елизаров бизнесмен Сергей Пушкин и директор школы Ольга Сташкевич.

Вход по регистрации.

Гид потребителя

Фото на сайте

В СамАрте состоялась премьера "Трехгрошовой оперы"

В СамАрте состоялась премьера "Трехгрошовой оперы"

Как создают костюмы для премьеры балета "Наяда и рыбак" в Театре оперы и балета

Как создают костюмы для премьеры балета "Наяда и рыбак" в Театре оперы и балета

Юные актеры показали мюзикл на фестивале "Театральное Приволжье"

Юные актеры показали мюзикл на фестивале "Театральное Приволжье"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1