В музее им. Алабина откроется выставка "Плакаты "Окна ТАСС": Оружие победы"

В музее им. Алабина (Самара, ул. Ленинская, 142) 21 февраля в 14:00 откроется передвижная выставка "Плакаты "Окна ТАСС": Оружие победы".

Выставка подготовлена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и рассказывает об одном из самых знаменитых проектов Телеграфного агентства Советского Союза (ТАСС).

На выставке представят копии плакатов из фондов Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В.Алабина.

После того как осенью 1941 г. ТАСС эвакуировали в Куйбышев (Самару), к ним присоединились куйбышевские художники. Уже в середине ноября был налажен выпуск "Окон ТАСС". В Куйбышеве с помощью трафаретов плакаты тиражировали и рассылали во все города страны. Плакаты расклеивали на информационных стендах, в витринах магазинов, отправляли на фронт в войсковые части, пересылали с партизанскими отрядами за линию фронта для информирования населения на оккупированных территориях.

Куйбышевское отделение "Окон ТАСС" вскоре стало одним из центров выпуска плакатов в стране.