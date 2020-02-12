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Театр Культура

Моноспектакль Олега Белова "Я верю" с февраля войдет в репертуар Театра драмы

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском театре драмы 15 февраля пройдет премьера моноспектакля Олега Белова "Я верю" (16+).

Напомним, спектакль "Я верю" поставил режиссер театра "18+" Герман Греков, он же сочинил вместе с Олегом Беловым пьесу о жизни актера. Впервые спектакль сыграли на бенефисе Белова в ноябре, теперь он войдет в репертуар театра.

"Я верю!" — своеобразный монолог-обращение к зрителю, в котором Олег Белов размышляет о роли веры в профессии актера и личных испытаниях, где жизнь на сцене и жизнь вне сцены переплетены причудливым образом.

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