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Преступления Происшествия

Из-за махинаций в тольяттинской УК возбудили уголовное дело

ТОЛЬЯТТИ. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти возбудили уголовное дело по факту причинения крупного ущерба ПАО "Т Плюс". Об этом сообщает Прокуратура Комсомольского района.

Ранее УК ООО "Содружество", обслуживавшая многоквартирные дома в Комсомольском районе, и ПАО "Т Плюс" заключили договоры теплоснабжения и горячего водоснабжения.

В первом квартале 2019 г. в УК поступили деньги жителей домов в качестве оплаты ресурсы. Но "Содружество" не перечисляло эти деньги "Т Плюс".

3 февраля 2020 г. в связи с этим возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере").

Кроме того, в течение 2019 г. управляющую компанию по постановлениям прокуратуры района трижды привлекали к административной ответственности за задолженности перед ПАО "Т Плюс", ООО "Волжские коммунальные услуги" и ПАО "Самараэнерго".

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