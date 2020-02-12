Театр оперы и балета покажет балет "Ленинградская симфония"

Самарский театр оперы и балета начинает подготовку к премьере балета "Ленинградская симфония" на музыку Дмитрия Шостаковича.
Премьеру покажут 7 мая в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Андрей Войтенко, художник-постановщик спектакля, представил сценический макет, основанный на эскизах советского художника-плакатиста Михаила Гордона, который в 1961 г. оформил сцену для мировой премьеры балета в Ленинграде.
Балетмейстер-постановщик — Вячеслав Хомяков. Дирижер-постановщик — Евгений Хохлов. Художник-постановщик — Андрей Войтенко. Художник по костюмам — Татьяна Ногинова. Художник по свету — Александр Наумов. Дирижеры — Борис Бенкогенов, Андрей Данилов, Алишер Бабаев.