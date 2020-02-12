16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В музее им. Алабина откроется выставка "Плакаты "Окна ТАСС": Оружие победы" В "Новом пространстве" откроется выставка "Поле действия" Билет на выставку из Русского музея временно стоит дешевле В Художественном музее откроется выставка самарского художника Алексея Попова В Самаре откроется "Парк музейных профессий 2.0"

Музеи и выставки Культура

В самарской филармонии откроют выставку "Отечественная война 1812 года"

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 9
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 15 февраля, в 17:30, в Хрустальном фойе самарской филармонии откроется выставка "Отечественная война 1812 года", приуроченная к концерту музыкального абонемента "Диалоги об искусстве".

События Отечественной войны 1812 г. имели огромное влияние на развитие художественной культуры. В искусстве появились темы, связанные с зарождением национальной батальной школы. Художники по-новому стали изображать героев — в историческом, батальном, портретном и бытовом жанрах. Героическое прошлое нашло отражение в эстетических и духовных идеалах эпохи, стало важным фактором формирования патриотической и национальной идеи.

Гид потребителя

Фото на сайте

В "Виктории" открылась выставка "Нежные касания цифровых тел"

В "Виктории" открылась выставка "Нежные касания цифровых тел"

"Невозможное путешествие" в галерее "Виктория": больше событие, чем выставка

"Невозможное путешествие" в галерее "Виктория": больше событие, чем выставка

В Самаре стартовал фестиваль иллюстрации "Барбазуль"

В Самаре стартовал фестиваль иллюстрации "Барбазуль"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1