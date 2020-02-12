В самарской филармонии откроют выставку "Отечественная война 1812 года"

В субботу, 15 февраля, в 17:30, в Хрустальном фойе самарской филармонии откроется выставка "Отечественная война 1812 года", приуроченная к концерту музыкального абонемента "Диалоги об искусстве".
События Отечественной войны 1812 г. имели огромное влияние на развитие художественной культуры. В искусстве появились темы, связанные с зарождением национальной батальной школы. Художники по-новому стали изображать героев — в историческом, батальном, портретном и бытовом жанрах. Героическое прошлое нашло отражение в эстетических и духовных идеалах эпохи, стало важным фактором формирования патриотической и национальной идеи.