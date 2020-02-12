В самарской филармонии откроют выставку "Отечественная война 1812 года"

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В субботу, 15 февраля, в 17:30, в Хрустальном фойе самарской филармонии откроется выставка "Отечественная война 1812 года", приуроченная к концерту музыкального абонемента "Диалоги об искусстве".