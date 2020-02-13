Сквер на пересечении Фрунзе и Красноармейской благоустроят

В Самаре в Доме архитектора состоялись общественные обсуждения проектов благоустройства сквера на пересечении улиц Фрунзе и Красноармейской, сообщает пресс-служба мэрии горда. Его планируется не только благоустроить, но и поставить там скульптурную композицию "Аленький цветочек".

Место для установки скульптуры выбрано неслучайно, когда-то именно на пересечении улиц Фрунзе и Красноармейской стоял дом, в котором жила семья Аксаковых. Сквер с пятью фонтанами и массивными бутовыми лестницами по проекту Петра Щербачева здесь был создан в 1930-х годах. Сейчас это место не воспринимается, как общественное пространство, поэтому было принято решение его благоустроить, тем самым создав новую точку притяжения для горожан и гостей города.

Первый проект предполагает сохранение прежней планировочной структуры сквера и восстановление существующих фонтанов. По всему периметру нового общественного пространства планируется установить стеклянные светящиеся панели, изображающие разлетевшиеся страницы книги с текстом и иллюстрациями сказки, организовать новые места отдыха и входные группы. Скульптура будет расположена справа от центрального входа. Отделить зону отдыха от жилого дома планируется живой изгородью.

Согласно второму проекту, между сквером и жилыми домами появится буферная зона с деревьями. На оставшемся пространстве будет размещена скульптура, а пространство огородят металлическим забором.

Местные жители, собравшиеся для обсуждения проекта, разделились во мнениях. Впрочем, большинство согласилось, что сквер нужно благоустраивать. Участники проголосовали за понравившийся вариант, заполнив бюллетени. Следующий этап — обсуждение выбранного проекта с учетом предложений горожан. Оно состоится 19 февраля в 17:00 по адресу: ул. Ярмарочная, 23.