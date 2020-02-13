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Преступления Происшествия

Молодого тольяттинца подозревают в обмане продавщицы на рынке

ЖИГУЛЕВСК. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Жигулевске задержали 21-летнего безработного парня по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

К правоохранителям обратилась 48-летняя местная индивидуальный предприниматель, работающая на рынке. По словам женщины, 5 января молодой человек купил продукты: несколько видов колбасы, сыр и икру на общую сумму более 3 тыс. рублей. Расплачиваясь, он показал продавцу на экране телефона фотографию чека и сказал, что провел оплату. Со слов потерпевшей, подтверждение платежа ей не пришло, но парень заверил ее, что оплата скоро пройдет, и ушел. Так и не получив деньги на карту, потерпевшая через несколько дней обратилась в полицию.

Как выяснилось, подозреваемого тольяттинца уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

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