Молодого тольяттинца подозревают в обмане продавщицы на рынке

В Жигулевске задержали 21-летнего безработного парня по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

К правоохранителям обратилась 48-летняя местная индивидуальный предприниматель, работающая на рынке. По словам женщины, 5 января молодой человек купил продукты: несколько видов колбасы, сыр и икру на общую сумму более 3 тыс. рублей. Расплачиваясь, он показал продавцу на экране телефона фотографию чека и сказал, что провел оплату. Со слов потерпевшей, подтверждение платежа ей не пришло, но парень заверил ее, что оплата скоро пройдет, и ушел. Так и не получив деньги на карту, потерпевшая через несколько дней обратилась в полицию.

Как выяснилось, подозреваемого тольяттинца уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").