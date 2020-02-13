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Законотворчество Власть и политика

Законопроект о соцвыплатах при прожиточном минимуме отправлен на доработку

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Члены комитета по здравоохранению Самарской губернской думы в четверг, 13 февраля, решили отправить на доработку законопроект депутата Михаила Матвеева об изменениях в порядке установления прожиточного минимума.

Суть законопроекта - в том, чтобы в случае уменьшения величины прожиточного минимума в очередном квартале размеры социальных выплат, "привязанные" к этой величине, оставались на прежнем уровне.

Депутат предлагал внести поправки в областной закон "О порядке установления величины прожиточного минимума".

Свое предложение Михаил Матвеев объясняет тем, что величина прожиточного минимума на душу населения за последние годы уменьшалась не раз, а вместе с ней - и социальные выплаты незащищенным категориям граждан.

В пояснительной записке к законопроекту депутат сообщал, что аналогичные нормы установлены в Московской и Кировской областях, Красноярском и Пермском краях, а также в Республике Коми.

Однако коллеги Михаила Матвеева по депутатскому корпусу решили отправить законопроект на доработку, отметив, что поддерживают предложенную концепцию, но изменения надо вносить в другие законы. В том числе, по мнению депутатов, поправки могут коснуться федерального законодательства.

Напомним, величина прожиточного минимума зависит от потребительской корзины, методика расчета которой будет пересматриваться на федеральном уровне в марте 2020 года.

Гид потребителя

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