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Решение о передаче части полномочий "скорой помощи" на аутсорсинг вызвало сомнения у депутатов

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вопрос о привлечении для ГБУЗ "Самарская станция скорой медицинской помощи" частного оператора, которому на аутсорсинг будут отданы обязанности по работе с автомобильным парком, вызвал массу вопросов у депутатов губернской думы. Эта ситуация обсуждалась на комитете по здравоохранению губдумы, и у депутатов вызывает сомнения тот факт, что будет привлечен достойный подрядчик.

Как сообщил главврач скорой помощи Вячеслав Малахов, уже объявлен конкурс по привлечению через аутсорсинг 67 автомобилей скорой помощи с новым медицинским оборудованием.

"При переходе на аутсорсинг 288 работников учреждений, включая водителей и механиков, в случае их письменного согласия будут переведены в подрядные организации. Часть из них уже дали устное согласие", - сообщил Вячеслав Малахов, добавив, что сотрудники должны продолжить работу на тех же подстанциях, где работают сейчас.

Депутат Алексей Лескин, в свою очередь, заметил, что не понимает, почему вопрос о переводе части работы станции скорой помощи на аутсорсинг не обсуждался с депутатами. Также он высказал недоумение относительно того, почему было принято решение о выделении денег частному предпринимателю, который выиграет конкурс, а не напрямую станции скорой помощи. При этом депутат подчеркнул, что, по его информации, речь идет о почти 1 млрд руб. на три года.

Вячеслав Малахов в ответ подчеркнул, что более 70% автомобилей, которые в настоящее время используются на станциях скорой помощи в области, находятся в неудовлетворительном состоянии.

"Мы приобретаем новые автомобили с новым медицинским оборудованием. Оснащение машины скорой помощи - это маленькая выездная поликлиника. Машины после трех лет эксплуатации остаются в учреждении. Мы фактически в трехлетнюю рассрочку приобретаем эти авто", - сообщил Вячеслав Малахов, добавив, что в эту сумму входят также расходы на эксплуатацию и обслуживание автомобилей, зарплату водителям и обслуживающему персоналу в течение трех лет, а также на ГСМ. При этом он подчеркнул, что "передавать скорую в частные руки не планируется".

Однако у депутатов все же остались серьезные сомнения относительно того, насколько верным является решение по частичной передаче деятельности станций скорой помощи частному предпринимателю. Они заметили, что подобный опыт в других регионах не всегда был положительным.

"Хотел бы обратить внимание - почему-то никто не говорит об аутсорсинге полиции или пожарных. А вот  с медициной почему-то можно всякие эксперименты проводить", - с возмущением подчеркнул депутат Алексей Лескин и предложил депутатам от имени комитета обратиться к губернатору с просьбой об остановке процедуры торгов.

Но его предложение не было поддержано большинством голосов. Депутаты решили принять участие в заседании коллегии министерства здравоохранения, на которой будет обсуждаться ситуация со станциями скорой помощи в Самарской области, чтобы разобраться в вопросе более детально.

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