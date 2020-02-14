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Экология Общество

Мониторингом состояния воздуха в Тольятти будет заниматься уникальная мобильная лаборатория

ТОЛЬЯТТИ. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти презентовали новую эколабораторию, которая будет осуществлять мониторинг состояния атмосферного воздуха. Необходимость такого оборудования в Автограде назрела уже давно.

Фото: Фото предоставлено автором

Темой активно занимался депутат Самарской губернской думы, координатор федерального проекта "Чистая страна" в Самарской области Денис Волков. Он инициировал ряд обсуждений, научных исследований и публикаций в СМИ. Один из последних крупных круглых столов, который народный избранник проводил при участии представителей администрации Тольятти и надзорных органов, пришелся на осень 2019 года. Тогда спикеры не могли прийти к единому мнению об основном источнике выбросов - ученые утверждали, что это предприятия, а чиновники приводили цифры в пользу автотранспорта. Разрешить ситуацию поможет мобильная станция, которая способна точно зафиксировать и распознать вид выброса и ПДК вредных веществ в нем. В итоге в 2019 году губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выделил из резервного фонда восемь миллионов рублей на закупку оборудования. В покупке также участвовали некоторые промпредприятия города.

Аналогов приобретенной лаборатории в Приволжском федеральном округе нет. Об этом сообщил заместитель главы Тольятти Игорь Ладыка на заседании рабочей группы, которая и вела работу по приобретению оборудования. Всего же на территории России уже действует 137 таких автомобилей. Оператором оборудования стал Тольяттинский государственный университет, который обладает всеми полномочиями для работы с передвижной экологической лабораторией в рамках договора, заключенного с администрацией Тольятти.

"Мы будем продолжать работу по улучшению качества мониторинга атмосферного воздуха в Тольятти, - подчеркнул Денис Волков. - Для жителей очень важно, чтобы у них была возможность отслеживать в онлайн-режиме, где именно проводятся замеры. Важно, чтобы информация была доступна горожанам. Поэтому необходима разработка соответствующего мобильного приложения. Кроме того, необходимо продолжить работу по увеличению количества стационарных постов в городе. Да, это не быстрый процесс, но я вижу, что благодаря нашей активности, активности неравнодушных граждан ситуация меняется в лучшую сторону. Тольяттинцы, как и другие жители Самарской области, имеют право на комфортную жизнь в родном городе".

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