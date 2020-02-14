В Тольятти возбудили уголовное дело из-за некачественного отлова собак

В Тольятти из-за бродячих собак возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

В январе 2020 г. стая бездомных собак периодически нападала на жителей города, в том числе детей.

Как выяснили следователи во время проверки, администрация Тольятти заключила с ООО муниципальный контракт на отлов 934 бездомных животных. Стоимость контракта составила более 4,2 млн рублей. Но условия контракта не исполняли должным образом, что создавало угрозу для жизни и здоровья жителей города.

Расследование уголовного дела продолжается.