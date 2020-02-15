Тольяттинцы подарили "Экограду" десятки интересных книг

В пятницу, 14 февраля отмечался всемирный день книгодарения. В эту праздничную дату жители Тольятти могли принять участие в доброй акции, которую организовала библиотека "Экоград" при поддержке депутата Самарской губернской думы Дениса Волкова. Любой человек мог прийти и подарить "Экограду" книги из своей домашней библиотеки, ведь наверняка в каждом доме есть давно прочитанные произведения, пылящиеся на полках.

Анонс акции был запущен в начале недели и нашел отклик в сердцах сотен жителей Тольятти. Они принесли книги, многие из которых представляют большую литературную ценность.

Денис Волков и директор по социальным проектам ГК "ЭкоВоз" Алена Душкова также приняли участие в акции и привезли в "Экоград" набор книг — это популярные среди детей старшего возраста приключенческие рассказы. По словам директора библиотеки, такие произведения пользуются среди посетителей "храма книг" большим успехом.

Если у вас в домашней библиотеке есть книги, которые вы зачитали "до дыр", можете принести их в библиотеку "Экоград" по адресу: г. Тольятти, ул. Свердлова, 5. Читатели будут рады вашему дару. Акция продлится до субботы, 15 февраля включительно.