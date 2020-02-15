Житель Сергиевского района получил условный срок за пьяную езду

В Сергиевском районе вынесен приговор жителю пос. Суходол, которого неоднократно задерживали за управление автомобилем в нетрезвом виде, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Находясь на маршруте патрулирования, инспекторы ДПС остановили для проверки вызвавший подозрение автомобиль ВАЗ 21102. Во время общения с водителем, полицейские выявили у него явные признаки алкогольного опьянения.

Нарушителя отстранили от управления транспортным средством и вынесли постановление о назначении медицинского освидетельствования, которое установило факт наличия алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В ходе установления личности автомобилиста выяснилось, что 34-летний мужчина совершил данное правонарушение не в первый раз. Ранее он был осужден по ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию" за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и судимость еще не была погашена.

Для дальнейшего разбирательства нарушитель был доставлен в Отдел МВД России по Сергиевскому району, а машина помещена на специализированную стоянку.

Отделением дознания территориального органа внутренних дел было возбуждено уголовное дело в отношении водителя по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ. После завершения расследования, дело направили в суд.

Сергиевский районный суд признал водителя виновным в совершении вышеуказанного преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок восемь месяцев и лишения права управления транспортными средствами на срок 2,5 года. На основании ст. 73 УК РФ "Условное осуждение" наказание считается условным с испытательным сроком один год, при этом на нарушителя ПДД были возложены дополнительные обязанности. Приговор вступил в законную силу.