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Экология Общество

В Елховском районе пенсионер незаконно добыл кабана

ЕЛХОВКА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Елховском районе сотрудники полиции задержали 63-летнего местного жителя, незаконно добывшего кабана, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Факт незаконной охоты зафиксирован в районе деревни Солонцовка. Для выяснения всех обстоятельств и установления лиц, возможно причастных к браконьерству, полицейские вместе с охотоведом отправились на снегоходе на указанный участок. Сотрудники органов внутренних дел на месте происшествия обнаружили гильзы 12 калибра в количестве двух штук. Изъятое направили в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. 

В ходе осмотра территории, стражи порядка увидели на снегу отчетливый след от протектора снегохода, проследовав по которому полицейские вышли к дому подозреваемого. 

У жителя Елховского района полицейские изъяли зарегистрированные и принадлежащие ему: патроны 12 калибра в количестве 17 штук, ружье ИЖ-27 и МР-155 12 калибра.

В ходе опроса мужчина признался, что совершил  добычу дикого животного не имея на то специального разрешения. 

В настоящее время в отношении задержанного составлен административный протокол по ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ "Нарушение правил охоты". Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 4 тыс. руб. с конфискацией орудий охоты, лишением права осуществлять охоту на срок до двух лет.

Гид потребителя

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