В Большеглушицком районе сотрудники ДПС задержали пьяного тракториста

В с. Александровка Большеглушицкого района сотрудники полиции задержали местного жителя, в нетрезвом виде управлявшего трактором, сообщает ГУ МВД по самарской области.

Инспекторы ДПС в дневное время остановили трактор Т-40 без номерного знака под управлением 48-летнего мужчины. Водитель пояснил, что решил почистить снег вокруг жилых домов. При разговоре стражи правопорядка выявили у водителя явные признаки алкогольного опьянения. Сотрудники полиции отстранили нарушителя от управления транспортным средством и вынесли постановление о назначении медицинского освидетельствования, которое установило факт наличия алкоголя в выдыхаемом воздухе, в количестве 0,470 миллиграмма.

Полицейскими собран административный материал, предусмотренный ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения".

Сотрудники полиции установили, что водитель в марте 2019 г. был привлечен к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Тогда ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. руб. с лишением права управления транспортными средствами сроком на полтора года.

Госавтоинспекторы передали информацию о задержании гражданина в дежурную часть, и на место была направлена следственно-оперативная группа. Дознаватель провел осмотр места происшествия, зафиксировал обстановку и собрал материал проверки.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет со штрафом до 300 тыс. руб., либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет.