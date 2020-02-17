Группа "Акрон" установила контроль над тольяттинской площадкой "Росската"

Близкие к группе "Акрон" Павла Морозова структуры приобрели у бывших владельцев нефтегорского "Росската" площадку в Тольятти, где те ранее планировали реализовать собственный инвестиционный проект, пишет "Самарское обозрение".

Площадка на ул. Базовой в Тольятти ранее использовалась федеральной сетью по продаже игрушек "Бегемот", созданной тольяттинским бизнесменом Сергеем Киселевым. После банкротства оператора сети, ООО "Мир мягкой игрушки", недвижимость "Бегемота" попала в ее конкурсную массу.

С торгов комплекс в августе 2018 г. приобрело ООО "РК-Технологии", подконтрольное ООО "Росскат-Капитал". В периметр сделки вошли четыре нежилых помещения общей площадью 26,898 тыс. кв. м и право аренды земельного участка общей площадью 68 087 кв. м. Сумма сделки составила 235 млн рублей.

На месте "Бегемота" "Росскат" планировал в рамках ТОР "Тольятти" построить завод по производству 15 групп кабельной продукции. Объем инвестиций в проект оценивался в сумму более 2 млрд рублей. Однако ставший основным хозяином "Росската" банк "Траст" отказался от реализации

запланированных ранее инвест-проектов, взяв курс на форсированную продажу предприятия.

В начале 2020 г. в движение пришла и площадка "Бегемота". Ее приобрели лица, близкие к металлургическому холдингу "Акрон". В Самарской области они уже контролируют тольяттинский завод "Русская Катанка" ("Рускат"), специализирующийся на производстве медной катанки. Площадка "Руската" находится по соседству с активами "Бегемота".

Формально "Акрон" в качестве собственного актива "Рускат" не позиционирует. Официально предприятие принадлежит топ-менеджеру "Акрона" Валерию Шалаеву. Не фигурирует пока "Рускат" ни в маркетинговой продукции "Акрона", ни на сайте холдинга.