СОФЖИ возобновит жилищное строительство

Самарский областной фонд жилья и ипотеки возобновит жилищное строительство. Об этом стало известно на заседании комитета губернской думы по строительству, прошедшем в понедельник, 17 февраля.

В планах фонда - застройка трех площадок "в пятилетней перспективе". На двух из них площадь сдаваемого жилья составит по 200 тыс. кв. м, на третьей она пока оценивается.

Планируется, что до конца года будет закончено проектирование объектов.

Напомним, СОФЖИ был учрежден в 1999 г. как региональный оператор жилищной политики. Фонд реализует социальные программы кредитования, строил жилье эконом-класса, формировал площадки под жилищное строительство для инвесторов и т.д. В последние годы фонд столкнулся с проблемами - его бывший директор Реналь Мязитов подпал под уголовное преследование, сама организация оказалась на грани банкротства.

В сентябре прошлого года глава регионального минстроя Евгений Чудаев сообщал о планах переориентации СОФЖИ на проекты реновации исторического центра Самары.