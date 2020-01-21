В Самаре начали судить экс-главу СОФЖИ Реналя Мязитова

В суде Самарского района областной столицы начался суд над теперь уже бывшим главой самарского областного фонда жилья и ипотеки Реналем Мязитовым. Вместе с ним на скамье подсудимых оказался директор строительной компании "Евроальянс" Евгений Вагнер. Оба они говорят, что никак не могут понять, в чем их обвиняют.

Мязитову предъявили обвинение в двух эпизодах злоупотребления полномочиями и мошенничестве, а Вагнеру - в мошенничестве.

"По версии следствия, в 2015 г. Мязитов вступил в сговор с Вагнером. Между СОФЖИ и ООО СК "Евроальянс" был заключен договор на снос нескольких хранилищ для техники и пунктов приема личного состава в военном городке №94 в Кировском районе Самары. Эта территория отводилась под жилую застройку. На счет СК "Евроальянс" Мязитов перевел 1,8 млн руб. за работы", - сообщила суду гособвинитель Ольга Долинина.

Фирма Вагнера здания действительно снесла. А дальше, считает гособвинение, Мязитов договорился с теперь уже бывшим замминистра строительства Андреем Крикуненко, что землю будут готовить под застройку, и получил на эту подготовку от Минстроя 59 млн руб., из которых 1,8 млн - как будто на повторный снос фирмой Вагнера строений.

Сейчас на сайте СОФЖИ опубликован план жилой застройки на месте бывшего военного городка №94. Здесь будут дома от восьми до 14 этажей.

Еще один эпизод обвинения Мязитова касается создания Прибрежного парка в Тольятти.

26 февраля 2015 г. мэр Тольятти подписал постановление о предоставлении СОФЖИ в собственность бесплатно земли южнее ул. Спортивной в Автозаводском районе для строительства Прибрежного парка. При этом стоимость участка - 219 млн рублей.

Далее было учреждено ООО "Прибрежный парк". Мязитов якобы убедил правление СОФЖИ передать землю ООО "Прибрежный парк" на не выгодных для СОФЖИ условиях, а выгодных для знакомых ему фирм - ООО "РосРазвитиеСибирь" и "Сибирское песчаное карьероуправление".

Кроме того, Мязитова обвинили в покупке по завышенной стоимости земель бывшего завода в районе ул. Максима Горького в Самаре. По расчетам следствия, стоили земли 143 млн руб., а купил их Мязитов за 200 миллионов.

Сам Мязитов говорит, что угодил под уголовное преследование после того, как не согласился отдать участки СОФЖИ на ул. Николая Панова в Самаре известной строительной фирме, а проблемы якобы могли прийти к нему со стороны родственника руководства этой фирмы.

"Мое уголовное дело - не недоразумение, а цепочка событий под чьим-то руководством. Я долго ждал, когда уголовное дело попадет в суд, и надеюсь на справедливое разбирательство", - заявил Реналь Мязитов.

И Мязитов, и Вагнер заявили, что вины не признают и не понимают претензий обвинения.

Супруга Реналя Мязитова Наталья, явившись на первое заседание суда, также сообщила журналистам, что не исключает ошибки в документах.

"У нас квартира в ипотеку, недорогая машина - мы живем как все, у нас нет никаких скрытых миллионов. Я считаю, что Реналя сделали крайним. Я надеюсь, что уголовное преследование закончится, а Реналь вернется в семью. Нашим двоим детям я сказала, что папа сейчас в командировке. Младшая (ей 4 года) уже не помнит, как выглядит отец", - говорит Наталья.