Суд отказался возвращать дело экс-директора СОФЖИ Реналя Мязитова на дорасследование

На следующей неделе в Самаре должны начать рассматривать по существу громкое уголовное дело экс-директора СОФЖИ Реналя Мязитова.

14 января судья Самарского райсуда Анна Давыдова отклонила ходатайство адвокатов Реналя Мязитова и Евгения Вагнера о возвращении их уголовного дела в прокуратуру, а оттуда — следователю на дорасследование.

Напомним, бывшего чиновника будут судить за мошенничество и злоупотребление полномочиями. По версии следствия, глава СОФЖИ Реналь Мязитов был в сговоре с директором ООО "Строительная компания "Евроальянс" Евгением Вагнером — вместе они присвоили 59 млн рублей. Вагнер подготовил липовые документы, а Мязитов якобы добился выделения денег на снос бывшего военного городка, который на самом деле ликвидировали еще в 2015 году.

На стадии расследования Мязитов вину не признавал, позиция Вагнера пока не известна.

Первое открытое заседание по этому делу назначено на 21 января.