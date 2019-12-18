По делу экс-директора СОФЖИ Реналя Мязитова начинается предварительное слушание

В среду, 18 декабря, в суде Самарского района Самары под председательством Анны Давыдовой запланировано предварительное слушание по делу экс-директора СОФЖИ Реналя Мязитова. Об этом сообщают в суде.

Бывшего чиновника обвиняют в мошенничестве и двух эпизодах злоупотребления полномочиями. (ст. 201 ч. 1; ст. 201 ч. 1; ст. 159 ч. 4 УК РФ).

Напомним, силовики считают, что Мязитов, возглавляя СОФЖИ, санкционировал покупку по завышенной цене земельного участка, повторно оплатил снос военного городка и знал о махинациях с землей в Тольятти.

Вместе с Мязитовым обвиняемым по делу проходит Евгений Вагнер, обвиняемый в мошенничестве — ч. 4 ст. 159 УК.