Самарчанка получила условный срок за нападение с ножом на мужчину

В Самаре суд вынес приговор 28-летней женщине, которую обвиняли в умышленном причинении тяжких травм. Об этом сообщает прокуратура Промышленного района.

Ночью 13 июля 2019 г. в квартире на ул. Ново-Садовой, 381 женщина выпивала в компании. Завязалась ссора и она ударила ножом в грудь 25-летнего мужчину, который собирался уходить. Пострадавший получил тяжкие травмы.

Женщина частично признала вину и сказала, что защищалась от посягательств мужчины.

Суд назначил ей три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.