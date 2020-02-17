В филармонии покажут "Это беспощадное искусство"

В Самарской филармонии 31 марта зрителям представят двухчасовую искрометную комедию "Это беспощадное искусство".

"А что же на самом деле таит в себе театр? Какие они -- эти актеры, режиссеры, писатели? Где вдохновляются, берут идеи, как живут и на что готовы ради искусства и славы? Комедия "Это беспощадное искусство" ответит на все ваши даже самые нескромные вопросы", - обещают организаторы.

В ролях: Александр Пашков, Петр Красилов, Анатолий Руденко, Глафира Тарханова.

Цена билетов от 900 рублей. Приобрести их можно по ссылке: http://online.koncertsamara.ru/choose-seats/27571/0. (12+)