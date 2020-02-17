16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В филармонии покажут "Это беспощадное искусство" Денис Бокурадзе: работы по строительству театра "Грань" могут начаться в 2020 году Театр оперы и балета представит балет "Ленинградская симфония" Моноспектакль Олега Белова "Я верю" с февраля войдет в репертуар Театра драмы Истории реальных людей из Самары станут частью международного театрального проекта

Театр Культура

В филармонии покажут "Это беспощадное искусство"

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской филармонии 31 марта зрителям представят двухчасовую искрометную комедию "Это беспощадное искусство".

Фото: http://koncertsamara.ru/

"А что же на самом деле таит в себе театр? Какие они -- эти актеры, режиссеры, писатели? Где вдохновляются, берут идеи, как живут и на что готовы ради искусства и славы? Комедия "Это беспощадное искусство" ответит на все ваши даже самые нескромные вопросы", - обещают организаторы.

В ролях: Александр Пашков, Петр Красилов, Анатолий Руденко, Глафира Тарханова.

Цена билетов от 900 рублей. Приобрести их можно по ссылке: http://online.koncertsamara.ru/choose-seats/27571/0. (12+)

Гид потребителя

Фото на сайте

В СамАрте состоялась премьера "Трехгрошовой оперы"

В СамАрте состоялась премьера "Трехгрошовой оперы"

Как создают костюмы для премьеры балета "Наяда и рыбак" в Театре оперы и балета

Как создают костюмы для премьеры балета "Наяда и рыбак" в Театре оперы и балета

Юные актеры показали мюзикл на фестивале "Театральное Приволжье"

Юные актеры показали мюзикл на фестивале "Театральное Приволжье"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1