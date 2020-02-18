Бывший тольяттинский завод "Фосфор" будут постепенно избавлять от токсичности

В понедельник, 17 февраля, в Самарской губернской думе прошло заседание комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды. Депутаты рассмотрели в том числе вопрос о ликвидации накопленного экологического ущерба и рекультивации бывших промплощадок — чапаевского "Средневолжского завода химикатов" и тольяттинского "Фосфора". Эту серьезную экологическую проблему пытаются решить не первый год, однако из-за высокой стоимости и специфики работ процесс затягивался. Но благодаря позиции областного правительства и депутатского корпуса проблема по обоим объектам сдвинулась с мертвой точки.

Планируется выделение 49 миллионов рублей на актуализацию проектно-сметной документации по чапаевскому объекту. После этого здесь можно будет приступить к первому этапу решения экологической проблемы — герметизации шламоотстойника, по которому опасные вещества сейчас попадают через реку Чапаевка в Волгу. Затем должны начаться масштабные работы по рекультивации всей зоны. Благодаря предварительной договоренности губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и федерального центра о включении проблемного объекта в программу по очистке реки Волга большая часть средств будет выделена из федерального бюджета.

Что касается второго объекта, бывшего завода "Фосфор", то здесь также одобрено выделение средств на масштабную инвентаризацию территории. "Будет проведено исследование и определено, какие именно вещества находятся в бывшей промзоне "Фосфора", и где они локализуются, — комментирует депутат губдумы, координатор федерального проекта "Чистая страна" в Самарской области Денис Волков. — Эту работу проводят специалисты из Самарского государственного технического университета. Без этих данных невозможны дальнейшие шаги по устранению экологической проблемы. И я как человек, который уже несколько лет занимается ситуацией с "Фосфором", рад, что депутатский корпус демонстрирует солидарную позицию по этому вопросу. Нам нужно точно определить, где именно локализуются опасные отходы. Ведь территория "Фосфора" очень специфична: земля находится в федеральной собственности, а расположенные на ней объекты относятся более, чем к сотне различных собственников".

По словам депутата, когда данные исследования будут готовы, начнется работа с собственниками объектов, на которых сконцентрированы токсичные вещества. "По результатам исследований мы проведём выездное заседание комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды, где обсудим пути решения. Будут определенные сложности с отходами, локализованными на федеральной земле, так как мы не имеем права проводить там никаких работ. Но как депутаты мы просто обязаны способствовать скорейшему решению экологической проблемы, работая в том числе и с федеральными ведомствами, потому что это наша область, наш город, и мы должны решить эту проблему", — подчеркнул Денис Волков.