Двух лжесоцработниц, обокравших пенсионерку, разыскивают в Самаре

В Самаре разыскивают двух женщин, обворовавших пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

17 февраля в 11:00 две неизвестные встретили на улице 88-летнюю самарчанку, представились соцработниками и предложили купить продукты по льготной цене. В итоге они зашли в квартиру пенсионерки в 11 квартале пос. Мехзавод и украли из шкафа 140 тыс. рублей.

Приметы подозреваемых женщин:

- на вид 35-40 лет, плотного телосложения, рост 150-160 см, была одета в темную куртку до колен и темную шапку;

- на вид 35-40 лет, рост 150-150 см.

Полицейские просят возможных очевидцев произошедшего и всех, кто имеет сведения о личности разыскиваемых или об их местонахождении, обращаться в ближайший отдел полиции или по телефонам: дежурная часть ОП № 8 УМВД России по Самаре (846) 950-02-02, или 020 (102 с мобильного).