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Музеи и выставки Культура

В Самаре откроется ретроспективная выставка Игоря Панова

САМАРА. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском художественном музее 20 февраля в 18:00 откроется ретроспективная выставка Игоря Панова "Линия творчества" (6+).

Игорь Панов - живописец, график, профессор Тольяттинского университета, член Союза художников, лауреат премий в области изобразительного искусства, участник всероссийских и международных выставочных проектов в Париже, Гуанчжоу, Харбине, Владивостоке, Хабаровске, Москве, Санкт-Петербурге и других.

Он родился в 1969 г., окончил Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина в 2001 году.

Ретроспективная выставка "Линия творчества" приурочена к 50-летию художника и 25-летию его творческой деятельности. Экспозиция состоит из двух разделов - живописи и графики. Графические произведения выполнены, в основном, в период учебы Игоря Панова в Академии художеств, демонстрируют высокое мастерство художника и владение различными графическими материалами (уголь, карандаш, сепия, ретушь).

В живописи для Панова нет жанровых рамок: он прекрасно работает как портретист, пейзажист, мастер натюрморта и тематической картины.

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