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Преступления Происшествия

Двух жительниц Тамбовской области будут судить за кражи и мошенничество в Самаре

САМАРА. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре передали в суд для рассмотрения уголовное дело двух 39-летних жительниц Тамбовской области, обвиняемых в воровстве и мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

От действий злоумышленниц пострадали пятеро жителей Самары 82-91 гг.р.

По версии правоохранителей, в сентябре 2019 г. ранее судимая уроженка города Мичуринск вступила в сговор с уроженкой Моркшанского района. На продуктовых рынках женщины выбирали жертв. Они подходили к пожилым людям, представлялись сотрудниками медучреждений и под предлогом оказания социальной материальной помощи проникали домой к пенсионерам. Под надуманными предлогами они вынуждали жертв показать, где хранятся деньги, после чего крали их.

По данным правоохранителей, женщины совершили пять хищений на общую сумму около 217 тыс. рублей. В двух случаях они подменили средства билетами "банка приколов".

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