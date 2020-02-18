Двух инспекторов ДПС из Тольятти будут судить за вымогательство взятки

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В Центральный районный суд Тольятти направили уголовное дело двух бывших инспекторов ДПС, которых обвиняют в вымогательстве взятки. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.