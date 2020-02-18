16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Житель Ставропольского района фиктивно прописал в своем доме 49 человек В Самаре за серию краж из машин задержаны два рецидивиста Два сотрудника областного ГУ МВД задержаны по подозрению во взяточничестве Замначальника УЭБ и ПК регионального ГУ МВД подозревают во взяточничестве Завхоза аграрного университета подозревают в злоупотреблениях

Преступления Происшествия

Двух инспекторов ДПС из Тольятти будут судить за вымогательство взятки

ТОЛЬЯТТИ. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 604
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Центральный районный суд Тольятти направили уголовное дело двух бывших инспекторов ДПС, которых обвиняют в вымогательстве взятки. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В сентябре 2019 г. инспекторы показали остановленному автомобилисту заранее приготовленный чек алкотестера, якобы показывающий, что водитель нетрезв. Позже дома у потерпевшего правоохранители получили 50 тыс. руб. за непривлечение его к ответственности. А чтобы скрыть преступление, инспекторы заранее отключили систему "ГЛОНАСС" и видеорегистратор в патрульном автомобиле.

Оба обвиняемых находятся под стражей.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1