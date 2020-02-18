Двух инспекторов ДПС из Тольятти будут судить за вымогательство взятки

В Центральный районный суд Тольятти направили уголовное дело двух бывших инспекторов ДПС, которых обвиняют в вымогательстве взятки. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В сентябре 2019 г. инспекторы показали остановленному автомобилисту заранее приготовленный чек алкотестера, якобы показывающий, что водитель нетрезв. Позже дома у потерпевшего правоохранители получили 50 тыс. руб. за непривлечение его к ответственности. А чтобы скрыть преступление, инспекторы заранее отключили систему "ГЛОНАСС" и видеорегистратор в патрульном автомобиле.
Оба обвиняемых находятся под стражей.