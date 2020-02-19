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Преступления Происшествия

В Самаре задержали вора, увозившего канализационные люки на санках

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники полиции Самары задержали 45-летнего мужчину, подозреваемого в краже канализационных люков, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В январе текущего года к правоохранителям обратился сотрудник жилищно-коммунальной компании. Мужчина пояснил, что по улицам Физкультурной и Свободы, а также по пр. Металлургов украдены крышки канализационных люков, принадлежавшие организации.

Полицейские, выезжавшие на указанные адреса изъяли ряд следов, установили и опросили возможных очевидцев произошедшего. Сотрудниками уголовного розыска были отработаны лица, ранее привлекавшиеся к ответственности за аналогичные преступления, а также проверены близлежащие пункты сдачи металлолома. В одном из них, расположенном на ул. Черемшанской, полицейские получили информацию о предполагаемом злоумышленнике. Также стражи порядка выяснили, что подозреваемый может быть причастен к шести фактам краж крышек канализационных люков.

Подозреваемыйя был вызван в отдел полиции для разбирательства. В ходе допроса он признался в содеянном и пояснил дознавателям, что совершал кражи поздно вечером, перевозил похищенное на санках, и перед сдачей в пункт приема лома разбивал их кувалдой. После последнего сданного люка кувалду злоумышленник также сдал на металлолом. Общая сумма ущерба составила более 20 тыс. рублей.

В настоящий момент полицейские принимают меры к розыску похищенного.

По данным силовиков, подозреваемый ранее не был судим, прописан в пос. Черновский Волжского района, но в настоящий момент определенного места жительства не имеет, живет в подъездах домов, иногда подрабатывает разнорабочим.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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