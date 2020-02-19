Почти 800 участников заявилось на Югорский лыжный марафон

За первые две недели с момента начала регистрации на Югорский лыжный марафон, который в этом году состоится в Ханты-Мансийске 11 апреля, зарегистрировалось уже более 750 человек из 28 регионов России и ряда зарубежных стран. Это почти вдвое больше, чем на ту же дату в прошлом году. Причем регистрация на прошлогодний марафон открывалась раньше.

Наибольшее количество зарегистрированных спортсменов - хозяева соревнований, представители Ханты-Мансийского автономного округа (440 человек), затем следуют Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская, Томская, Свердловские и Омская области. Замыкает топ-10 регионов - Московская область на Югорский марафон также уже заявились представители Казахстана и Германии.

Самым популярной дистанцией для участников стала дистанция в 50 км, ее собираются пробежать уже более чем 300 лыжников. Напомним, в прошлом году эту классическую марафонскую дистанцию в лыжном спорте пробежали 718 человек. Организаторы рассчитывают, что в 2020 году удастся побить рекорд прошлого года. Всего в прошедшем году в Югорском лыжном марафоне приняло участие около трех тысяч человек.

"Югорский лыжный марафон давно уже стал спортивным событием международного масштаба. Банк "Открытие" заинтересован в развитии такого рода социальных спортивных проектов на территории Югры и всей России. Для банка марафон стал уже своего рода визитной карточкой. Мы рады, что в нашем регионе постоянно растет интерес к активному отдыху и здоровому образу жизни", - отметил управляющий Западно-Сибирским филиалом банка "Открытие" Виталий Мосунов.

Югорский лыжный марафон ежегодно проводится с 2013 года правительством ХМАО-Югры, АУ "ЮграМегаСпорт", Федерацией лыжных гонок ХМАО-Югры и банком "Открытие". На спортивное событие собирается почти четыре тысячи российских и зарубежных гостей и участников.

В 2019 году Югорский лыжный марафон побил рекорд одновременного массового старта участников забега - более 2,5 тыс. человек. По прогнозам организаторов, в этом году участие в забеге примут более чем три тысячи лыжников.

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