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Соцподдержка Общество

Благотворительная акция ВТБ "Мир без слез" в этом году пройдет в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк ВТБ продолжает благотворительную программу "Мир без слез". Одно из мероприятий состоится этой осенью в городе Тольятти. Всего в 2020 году проведение акции запланировано в 25 медицинских учреждениях, из них четыре находятся в Москве и 21 в регионах.

Первая в этом году акция благотворительной программы ВТБ "Мир без слез" прошла 19 февраля в московской Детской городской клинической больнице №9 им. Г.Н.Сперанского. Одним из приоритетов проекта является улучшение качества диагностики и предупреждения детских заболеваний, поэтому в рамках очередного этапа программы будет приобретена аппаратура для рентгенологического и эндоскопического отделений детского стационара.

"Мир без слез" является важной частью целевой программы "Здоровая страна" банка ВТБ. Первая акция состоялась 17 лет назад - в 2003 году. С момента запуска проекта более 100 детских больниц в 53 регионах России получили финансовую помощь от банка ВТБ. Цель программы - развитие детского здравоохранения в России и обеспечение доступности качественных медицинских услуг в любой части страны. Средства, предусмотренные бюджетом банка, имеют целевое назначение - приобретение высокотехнологичного медицинского оборудования, лекарств и расходных материалов. В приоритете больницы с наибольшим потоком пациентов, а также медицинские учреждения, которые оказывают узкоспециализированную помощь или находятся в отдаленной местности.

"Поддержка российского здравоохранения является одним из важнейших направлений социальной деятельности банка ВТБ, которая осуществляется в рамках программы "Здоровая страна". Цель "Мира без слез" - сделать медицинские услуги максимально качественными и доступными для детей по всей России. Ежегодно банк расширяет географию проекта и оказывает помощь тем регионам, где ранее акции не проводились. В 2020 году акция впервые состоится в городе Биробиджан Еврейской Автономной области", - рассказывает Александр Ерофеев, вице-президент банка ВТБ.

Акции благотворительной программы банка ВТБ будут в течение года проводиться в разных городах, а завершатся в декабре - по традиции, последней больницей, принимающей "Мир без слез", станет Детская городская клиническая больница святого Владимира в Москве.

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