Игорь Комаров провел рабочую встречу c делегацией Федерации экономических организаций Японии

В среду, 19 февраля, полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров обсудил с делегацией Федерации экономических организаций Японии развитие инвестиционных проектов в ПФО.

Игорь Комаров рассказал главе делегации, председателю японо-российского комитета по экономическому сотрудничеству Тэруо Асада и Чрезвычайному и Полномочному Послу Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки об экономическом и промышленном потенциале регионов ПФО и о работе по созданию в округе выгодных условий ведения бизнеса для потенциальных инвесторов.

Флагманы этого направления - четыре особые экономические зоны, две из которых относятся к промышленно-производственному типу (ОЭЗ "Тольятти" на территории Самарской области; ОЭЗ "Алабуга" в Республике Татарстан), одна - к портовому (портовая ОЭЗ "Ульяновск" на территории Ульяновской области) и одна - к технико-внедренческому (ОЭЗ "Иннополис" на территории Республики Татарстан).

Полпред президента отметил высокую эффективность индустриальных парков, технопарков, инновационных кластеров, территорий опережающего социально-экономического развития - тех "точек роста", которые формируют новую географию экономического развития Приволжья.

Он выразил уверенность в возможности японских партнеров увеличить количество резидентов промышленных парков округа, учитывая их различную специализацию.

Игорь Комаров подчеркнул успешный опыт контактов и взаимодействия российских и японских бизнесменов в республиках Марий Эл, Татарстан, Чувашской республике, Пермском крае, Нижегородской, Самарской и Ульяновской областях.

"Уважаемый господин Асада! Уверен, что ваше знакомство с Приволжским федеральным округом откроет новые перспективы для углубления двустороннего торгово-экономического сотрудничества. В округе для этого есть все предпосылки. Расширению сотрудничества будет способствовать и проведение в 2020-2021 гг. в России и Японии перекрестных годов межрегиональных и побратимских обменов, о чем в июне 2019 года договорились президент России Владимир Владимирович Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ", - отметил Игорь Комаров.